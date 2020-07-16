إعلام: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطيران مجهول فوق ريف حماة

وقالت قناة "الإخبارية" السورية في صفحتها عبر موقع "فيسبوك" إن الدفاعات السورية تصدت لطائرات مسيرة مجهولة المصدر فوق مدينة سلمية في ريف حماة وسط البلاد.
© Sputnik . Laur Hashem
وقالت القناة السورية إنها لم تعرف على الفور مصدر تلك الطائرات المسيرة، وأشارت إلى أن مزيدا من التفاصيل سيتم الكشف عنها لاحقا.
وكانت وزارة الدفاع السورية، قد أعلنت في وقت سابق عن تصدي دفاعاتها الجوية لعدوان إسرائيلي على عدد من مواقعها العسكرية في ريف حماة.
وقالت الدفاع السورية، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني على لسان مصدر عسكري، إنه "في تمام الساعة 00,45 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا جديدا استهدف فيه عدة مواقع تابعة للجيش السوري في السلمية والصبورة بريف حماة".
كما تصدت أيضا الدفاعات الجوية السورية قبلها، لأهداف معادية في منطقة "السخنة" بريف حمص الشرقي.
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