شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: تركيا نقلت عشرات الآلاف من المرتزقة إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث الرسمى بالجيش الليبى، إن تركيا نقلت عشرات الآلاف من المرتزقة إلى ليبيا، موضحا أن أنقرة نقلت حوالى 17 ألفا منذ بداية الأزمة، وهناك أعداد أخرى من داعش والنصرة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 25 ألف مرتزق على الأراضى الليبية الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء دى إم سى": نحن الآن في حالة حرب المعركة متوقفة قليلا، سواء بالتصريحات أو الحركة على الأرض أعتقد أن أردوغان يتحرك نحو المعركة.. وأردوغان يغير رأيه فى آخر لحظة وخصوصا بعد ظهور الجيش المصرى البطل فى الصورة"، لافتا إلى أن أردوغان ألغى المناورة البحرية والمعركة تحولت من معركة ليبية ليبية إلى معركة دولية وطنية.

وأكد المسمارى، أن ما حدث بالقاهرة اليوم تاريخى، ومن كانوا موجودين فى مصر هم أحفاد مؤسسى ليبيا، وإذا تمادى أردوغان لن يكون الجيش المصرى فقط فى وجهه، ولكن كل القبائل العربية، لافتا إلى أن خطاب الرئيس السيسي اليوم كان واضحا ومعبرا.