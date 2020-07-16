شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام المساعد للجامعة العربية: الأزمة الليبية لن تحل إلا بالمفاوضات والسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن الجامعة العربية ترى أن الوضع في ليبيا مقلق ولا يتجه إلى السلام والاستقرار.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "MBCمصر"، مع الإعلامى شريف عامر، أن الأزمة الليبية لن تحل إلا بالمفاوضات والسلام، لافتاً إلى أن الوضع الدولى بالنسبة لليبيا غير واضح.

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وتابع: "يجب على الفرقاء الليبيين أن يجتمعوا على مصلحة ليبيا"، مردفاً:"نحن كعرب جميعا نريد مساعدة ليبيا ونأمل أن نصل بها إلى بر الأمان".

وعن اللقاء التركى الإثيوبى والربط بين التعاون التركى والإثيوبى في الأزمات الحالية، قال: "أكيد تربط مفيش كلام إنما طبعا الدبلوماسي قبل ما يعمل أي ربط لازم تصله المعلومة ويعرف ايه اللى حصل وما بين الطرفين وما هو فحوى الحديث والاتجاهات اللى حصلت وحصل فيها الحوار".