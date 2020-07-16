شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى لبنانى: نقف إلى جانب مصر لحماية ثروتها المائية وأمنها القومى بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس حزب "التوحيد العربي" فى لبنان وئام وهاب، إلى وقفة عربية دعما لمصر وقواتها المسلحة فى مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه والأمن القومى المصرى فى ليبيا، معربا في هذا الصدد عن وقوفه إلى جانب مصر.

وقال وهاب في تغريدة له مساء اليوم على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "على كل العرب الشرفاء الوقوف إلى جانب مصر وجيشها للحفاظ على ثروتها المائية وعلى الأمن القومي على الأراضي الليبية.. نؤكد وقوفنا إلى جانب مصر وأهلها وجيشها.. فلنكن شعبا واحدا في الدفاع عنها".