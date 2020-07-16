شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبو ظبى وماكرون يبحثان هاتفيا التسوية السلمية للأزمة فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عددا من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا.

وأكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد فى اتصال هاتفى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية الدفع باتجاه تثبيت الأمن والسلام في المنطقة والتسوية السلمية للأزمة في ليبيا، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.