شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرة مسيرة مجهولة فى مدينة سلمية بريف حماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدت الدفاعات الجوية السورية لطائرة مسيرة مجهولة المصدر في مدينة سلمية بريف حماة وسط البلاد، وذكرت ذلك قناة " روسيا اليوم" – اليوم الخميس ، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

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