شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يشدد على ضرورة توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للأسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب العاهل الأردنى عبدالله الثاني، بضرورة توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للوصول إلى الأسر المحتاجة، ومواصلة الاستفادة من التطوير الذي حصل خلال فترة جائحة "كورونا" لتحسين الخدمات المُقدّمة للأسر المستفيدة حالياً.

وشدد العاهل الأردنى، خلال زيارته إلى صندوق المعونة الوطنية اليوم الخميس، على أهميّة وجود تغذية راجعة من المستفيدين للتأكد من انتهاج أفضل الطرق لتقديم الدعم، مُثمّناً الجهود المبذولة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية تستهدف الفئات المحتاجة.

وأشاد بجهود الصندوق والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، حيث شكلا مثالين للمؤسسات الوطنية الفاعلة، مشيراً جلالة الملك إلى متابعته للتحسينات التي أدخلها صندوق المعونة الوطنية على الخدمات المُقدّمة للمواطنين، وجعلته قادراً على الاستجابة السريعة للمتغيرات.