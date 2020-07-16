شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل شفاء 994 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى الإمارات، تسجيل 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 994 حالة شفاء، وعدم تسجيل أى حالة وفاة، خلال 24 ساعة. وبدأت الإمارات أولى التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل ومدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية من إنتاج شركة " سينوفارم سي إن بي جي " بهدف مكافحة وباء كورونا " كوفيد-19 .

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" قام كل من الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة بأبوظبي والدكتور جمال الكعبي، وكيل دائرة الصحة بالإنابة بالبدء بتجربة المرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط لوباء " كوفيد-19 " كأول شخصين يتطوعان حول العالم للقيام بهذه التجربة.

وتعتبر هذه التجارب ثمرة تعاون بين شركة "جي 42 للرعاية الصحية" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "جي 42" والتي تتخذ من أبوظبي مقرا لها وتحتل مكانة رائدة في جهود التصدي لجائحة " كوفيد-19 "، وشركة " سينوفارم سي إن بي جي"، سادس أكبر منتج للقاحات في العالم والشركة التي احتلت المركز 169 على قائمة فورتشن 500 العالمية لعام 2018.