شكرا لقرائتكم خبر عن سفير البحرين لدى مصر: المنامة تمد يدها دائماً للجميع للاستثمار فى المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أن البحرين تمد يدها دائماً للجميع للاستثمار في المملكة وخلق شراكات تجارية مثمرة في أي مكان بالعالم.



جاء ذلك خلال استقبال سفير البحرين، بمقر السفارة اليوم /الخميس/، الدكتورة هدى جلال يسي رئيسة اتحاد المستثمرات العرب في مصر.



وأكد الجودر أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي حدد معالمها الملك حمد بن عيسى آل خليفة تعتمد على قطاع الاستثمار ‏كأحد القطاعات الأساسية ‏لنجاح الرؤية المستقبلية الهادفة.‏

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من جانبها، عبرت الدكتورة هدى جلال يسي عن خالص تقديرها للدعم والتعاون المثمر بين اتحاد المستثمرات العرب ومملكة البحرين، معربة عن تطلعها إلى زيادة التعاون لخدمة الاقتصاد العربي.



وأشادت بدور الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل البحريني رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ورعايتها للملتقى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال في عام 2017.



كما ناقش الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون وأهمية دور المرأة في خدمة الاقتصاد ودعم العلاقات الاقتصادية والفرص المتاحة للتجارة والاستثمار.