الجيش الليبى: جاهزون برا وبحرا وجوا لمواجهة الحشود التركية على خط سرت والجفرة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطنى الليبى، العميد خالد المحجوب، أن قوات الجيش جاهزة برا وبحرا وجوا لمواجهة التحشيدات التركية على خط سرت الجفرة.

وقال المحجوب في تصريحات أوردتها بوابة إفريقيا الإخبارية- اليوم الخميس، إن التضخيم الإعلامي لتركيا والمليشيات ينافي الواقع، موضحا أن الجيش الليبي تلقى دعما عربيا وإقليميا للحفاظ على الجفرة وسرت.

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وأشار المحجوب إلى أن الجيش عاد من طرابلس للحفاظ على الهلال النفطي لأن تركيا تسعى للسيطرة عليه وهو مسألة حيوية باعتباره قوتا لليبيين.

ولفت المحجوب إلى أن حكومة الوفاق تسعى لتدوير المليشيات ودمجها بالمؤسسات الرسمية مبينا أن مجموعات إرهابية باتت على حدود تونس وخطرها أصبح أكثر تهديدا، مشددا على دعم مخرجات برلين المتمثلة في تفكيك المليشيات ونزع سلاحها.