شكرا لقرائتكم خبر عن الإغلاق الشامل يدخل حيز التنفيذ فى جميع محافظات فلسطين لمنع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فلسطين غسان نمر بدء سريان قرار الحكومة بإغلاق جميع محافظات فلسطين في إطار تدبير احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر منع الحركة نهائيا في الشوارع، باستثناء المخابز والصيدليات فقط.

وقال نمر الناطق الفلسطيني - في بيان نشرته وكالة أنباء فلسلطين /وفا/ اليوم /الخميس/ - إن الحركة ستمنع بين مراكز المدن والقرى والمخيمات في المحافظة الواحدة، وبين المحافظات، مشددا على أن كل مواطن أو محل تجاري يخالف القرار سيعرض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية.

وتابع: "دور المؤسسة الأمنية هو ردع أي شخص يخالف القانون ويكسر قرار الإغلاق، وبالتالي يلحق الضرر بالمواطنين ويستهتر بحياتهم".

وأوضح أن هذا الإغلاق هو لفتح المجال لطواقم الطب الوقائي حصر المخالطين للحالات المصابة بشكل أكبر بعد انتهاء مدة الـ14 يوما، ومن ثم سيتم تقييم الحالة الوبائية والإعلان عن إجراءات جديدة يوم الأحد القادم، مشيراً في ذات الوقت إلى أن الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع يسهم في منع أي تجمعات أو مناسبات، وبالتالي الحد من الاختلاط الذي يؤدي إلى نقل العدوى.