شكرا لقرائتكم خبر عن 11 رسالة من سعد الحريرى إلى الشعب اللبنانى.. أبرزها عن السعودية ودول الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الدين الحريري، إن المسؤولون يتعاطون مع الانهيار الاقتصادي الحاصل بالقطعة، وهذا أمر لا يصح ولابد من تناول كل القطاعات مجتمعة والقيام بالإصلاحات اللازمة على مقياس واحد في كل القطاعات، مضيفا :"موقع رئاسة الحكومة تبهدل والخطاب في هذا الموقع تدنى إلى ما لا يتخيله أحد"، وذلك ردا على حديث حسان دياب عن تدخلات مع الدول العربية لعدم مساعدة لبنان.

ونشر سعد الحريري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم، 11 رسالة له إلى الشعب اللبناني، قائلا :" إن علاقته بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج ممتازة، مضيفا :"هذه الدول هم الأصدقاء الفعليين الذين وقفوا مع لبنان ولم يتخلوا عنه خلال كل الأزمات والحروب التي مر بها، ومن الضروري أن نبقى على تواصل دائما معهم للحصول على دعمهم ومساعدتهم للبنان.

ودعا سعد الحريري في دردشة مع الإعلاميين ببيت الوسط لاعتماد سياسية "لبنان أولا" وتحييده عن الصراع الإيراني الأمريكي، مضيفا :"يجب أن يكون لبنان أولا واللبنانيون أولا وقبل كل قضية تحيط بنا".

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وشدد على "ضرورة النأي بالنفس عن كل المشاكل في المنطقة"، مضيفاً، "عندما نقول أن هناك نأي بالنفس يجب أن يكون بالفعل لا بالقول، فالتصعيد الإقليمي بين أمريكا وإيران نحن ندفع ثمنه، هذا ما يقوله البطريرك الراعي، وعندما طرحنا شعار "لبنان أولا" جاء من يقول أننا نتخلى عن القضية الفلسطينية، لبنان أولا، يعني قبل سوريا وقبل فلسطين وقبل كل الدول كي يعيش اللبناني وكرامته."