البطريرك الراعي: لبنان وحيد بسبب هيمنة "حزب الله"

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365

اعتبر البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الخميس، أن هيمنة "حزب الله" على الحكومة والسياسة في البلاد، تركتها وحيدة ومحرومة من الدعم الخليجي أو الأمريكي أو الأوروبي.

وفي حديث مباشر بث عبر موقع "الفاتيكان نيوز"، قال الراعي: "يوجد نوع من هيمنة من حزب الله (المدعوم إيرانيا) على الحكومة والسياسة اللبنانية، بسبب الدخول في حروب وتحالفات عربية ودولية".

وأضاف: "هذا الأمر (تصرف حزب الله) خلق أزمة سياسية كبيرة أثمرت أزمة اقتصادية ومالية حادة للغاية".

وفي 16 يونيو/ حزيران الماضي، اتهم الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، واشنطن بمنع وصول الدولارات إلى لبنان، لخنق اقتصاده.



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جاء ذلك قبل يوم من بدء تطبيق قانون حماية المدنيين بسوريا المعروف باسم "قيصر"، بإعلان واشنطن فرض عقوبات على أشخاص وكيانات مرتبطة بنظام بشار الأسد بينها "حزب الله"، تتضمن قيودا على السفر أو عقوبات مالية.



وقال الراعي، إن "لبنان اليوم متروك من الدول العربية لا سيما دول الخليج، إضافة إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وهم يقولون إنهم لا يستطيعون مساعدة لبنان بسبب هيمنة حزب الله".



ورأى أن "تحييد لبنان هو الحل"، مشددا على أن "لا خلاص للبنان إلا من خلال نظام الحياد الفاعل والإيجابي والملتزم، وهذا يخرجنا من هيمنة أي فئة لبنانية".

ويمر لبنان بأسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990) أسفرت عن احتجاجات شعبية يومية في مختلف مناطق البلاد، رفضا لتردي الأوضاع المعيشية.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/ شباط 2020.

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