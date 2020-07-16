كورونا.. 5 وفيات بفلسطين وواحدة في موريتانيا

فلسطين - موريتانيا / الخليج 365

أعلنت فلسطين، الخميس، تسجيل 5 وفيات جراء فيروس كورونا، فيما رصدت موريتانيا حالة واحدة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بتسجيل 5 وفيات و463 إصابة بكورونا، خلال آخر 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7.080، منها 52 وفاة، و1.487 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

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وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة و95 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 163 حالة شفاء.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5.659، بينها 150 وفاة، و2.993 حالة شفاء.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى مساء الخميس، 13 مليونا و837 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 589 ألفا، وتعافى أكثر من 8 ملايين و237 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".

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