"الدفاع" الجزائرية تعلن القضاء على 3 إرهابيين جنوب العاصمة

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الخميس، مقتل 3 إرهابيين في عملية للجيش ما زالت متواصلة بولاية المدية، جنوب العاصمة الجزائر.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "مواصلة للعملية المنفذة بمنطقة الشاون، في بلدية دراق بولاية المدية، التي مكنت صباح هذا اليوم من القضاء على إرهابيين اثنين، تمكنت مساء هذا اليوم، فرقة للجيش، بنفس المنطقة، من القضاء على إرهابي ثالث، وحجز مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف".

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وأضافت: "بذلك ترتفع حصيلة هذه العملية النوعية إلى القضاء على 3 إرهابيين وحجز 3 بنادق رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و3 قنابل يدوية، و3 نظارات ميدان، و3 مخازن وكمية من الذخيرة".

ولم توضح الوزارة هوية وانتماء هذين المسلحين، لكنها قالت إن العملية "في إطار مكافحة الإرهاب".

ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تواجه قوى الأمن الجزائرية جماعات مسلحة معارضة للنظام، إلا أن نشاطها تراجع خلال السنوات الأخيرة نحو مناطق معزولة في الجبال.

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