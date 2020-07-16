روسيا: دخول الجيش المصري إلى ليبيا سيكسب الاشتباكات بعدا دوليا

موسكو/ الخليج 365

قالت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، إن دخول الجيش المصري إلى ليبيا سيكسب الاشتباكات بعدا دوليا.

وأشارت زاخاروفا في موجزها الأسبوعي، بالعاصمة موسكو إلى تبني مجلس النواب في طبرق، المؤيد للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، قرارا يجيز التدخل العسكري المصري في ليبيا، ردا على تقدم الحكومة الليبية بطلب المساعدة من تركيا، مبينة أن ذلك سيزيد من خطر اتخاذ الاشتباكات بعدا دوليا أكثر.

وأضافت المتحدثة أنه "ما من حل عسكري للأزمة الليبية، ويجب حل جميع المشاكل والتناقضات على طاولة المفاوضات".



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ودعت زاخاروفا أطراف النزاع إلى عدم السماح بتدهور الأوضاع مجددا، وإلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار على وجه السرعة، وبدء حوار سياسي في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي ومؤتمر برلين بشأن ليبيا.

والاثنين، أعلن مجلس نواب طبرق المؤيد للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، أنه أجاز لمصر "التدخل عسكريا" في ليبيا، بدعوى "حماية الأمن القومي" للبلدين.

وقال المجلس، في بيان إن "للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأت أن هناك خطرا داهما وشيكا يطال أمن بلدينا".

فيما حذر عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي عبد الرحمن الشاطر، من أن إجازة مجلس نواب طبرق المؤيد للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، للقاهرة التدخل العسكري في ليبيا، هي دعوة لقتل المصريين بالرصاص لمن لم يمت منهم بالعطش جراء "سد النهضة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.