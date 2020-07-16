مصدر: مقتل امرأة وطفلة إثر سقوط قذيفة على منزل في اليمن

عزيز الأحمدي / الخليج 365
قتلت امرأة وطفلة، الخميس، جراء سقوط قذيفة على منزل بمحافظة لحج جنوبي اليمن، وفق مصدر عسكري حكومي.
وقال المصدر، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن قذيفة سقطت على منزل في منطقة الدبي (خاضعة لسيطرة الحكومة) بمديرية القبيطة التابعة لمحافظة لحج وأودت بحياة امرأة وطفلة وجرح امرأة أخرى".
وأضاف المصدر أن القذيفة مصدرها مليشيا جماعة الحوثي، دون تفاصيل أكثر.
ولم تصدر أي إفادة رسمية من الحوثيين بشأن الأمر حتى الساعة 19:00 ت.غ.
وللعام السادس يشهد اليمن حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.
ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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