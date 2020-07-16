كورونا.. 5 وفيات باليمن و281 إصابة في الإمارات

اليمن - الإمارات / الخليج 365

أعلن اليمن، الخميس، تسجيل 5 وفيات جراء كورونا، فيما رصدت الإمارات 281 إصابة بالفيروس.

وأفادت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا باليمن (حكومية)، تسجيل 5 وفيات، و26 إصابة بالفيروس، وشفاء مريض واحد منه.

وأشارت اللجنة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1.552، بينها 438 وفاة، و695 متعافيا.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/ أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

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وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 281 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 994 مريضا.

ولم تسجل وزارة الصحة أي وفاة لليوم الثاني على التوالي.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 56 ألفا و129، منها 335 وفاة، و47 ألفا و412 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى مساء الخميس، 13 مليونا و826 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 589 ألفا، وتعافى أكثر من 8 ملايين و235 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.