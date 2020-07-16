أمير الكويت يجري فحوصات طبية الأسبوع المقبل

الكويت/ الخليج 365
قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الخميس، إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما)، سيُجري الأسبوع المقبل فحوصاته الطبية الروتينية.
وأضاف الغانم في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أقول لأهل الكويت الطيبين الذين لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه (الأمير) اطمئنوا، والدنا بخير وصحة وعافية".
وسبق أن أجرى أمير الكويت فحوصات طبية في الولایات المتحدة الأمریكیة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
في السياق، قالت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" إن نجل الأمير وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، عاد إلى البلاد اليوم، من الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان يجري فحوصا طبية.
يشار إلى أن الغانم، لم يحدد إن كان أمير الكويت سيجري فحوصاته داخل البلاد، أم خارجها.
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