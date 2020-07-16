مسؤول يمني: التحالف ارتكب جريمة بالجوف ونطالب بتحقيق

اليمن / عزيز الأحمدي / الخليج 365

قال مسؤول يمني، الخميس، إن "طيران التحالف العربي ارتكب جريمة مروعة في محافظة الجوف (شمال)"، داعيا إلى تحقيق "عادل وشفاف".

وفي تدوينة له عبر صفحته على فيسبوك، قال مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام: "جريمة مروعة ارتكبها طيران التحالف العربي بمحافظة الجوف".

وأضاف: "نطالب بتحقيق عادل وشفاف وتقديم المتسبب بهذه الجريمة للعدالة".

كما دعا الرحبي، إلى "النأي بالمدنيين عن أي استهداف".

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والأربعاء، اتهمت جماعة "الحوثي"، التحالف العربي بشن غارات على الجوف، ما أدى إلى مقتل 24 مدنيا، بينهم أطفال ونساء.

ولم يصدر تعقيب من التحالف، بقيادة الجارة السعودية، لكنه عادة ما يقول إنه حريص على تجنب استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

وفي وقت سابق الخميس، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى إجراء تحقيق في مقتل مدنيين بضربة جوية في محافظة الجوف، الأربعاء.

ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وخلفت الحرب، المستمرة للعام السادس، إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية، إذ بات 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، وفق الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.