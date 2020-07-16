الحكومة الليبية: انتشال 226 جثة من ترهونة وجنوب طرابلس

طرابلس / الخليج 365

أعلنت الحكومة الليبية، الخميس، العثور على 226 جثة، في مقابر جماعية بمدينة ترهونة، ومناطق جنوب العاصمة طرابلس، منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي.

جاء ذلك وفق ما نقل المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للجيش الليبي، عن الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (حكومية).

وقالت الهيئة، وفق المصدر ذاته، إن "عدد الجثث التي تم انتشالها من مقابر جماعية بمدينة ترهونة (جنوب شرق طرابلس)، ومناطق جنوب العاصمة، منذ 5 يونيو وحتى اليوم، بلغ 226 جثة، وعدد من الرفات والأشلاء".

وأشارت الهيئة أنها سجلت 171 بلاغا عن مفقودين منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، وحتى الخميس، في المناطق ذاتها.

Advertisements

وتم انتشال الجثث من مناطق كانت تسيطر عليها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، المدعوم من دول عربية وأوروبية، وينازع منذ سنوات الحكومة الشرعية، المعترف بها دوليا، على السلطة في البلد الغني بالنفط.

وارتكبت مليشيا حفتر وقوات موالية لها، بحسب مصادر ليبية رسمية، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، في الفترة بين 4 أبريل 2019، و5 يونيو 2020.

كما ارتكبت تلك المليشيا جرائم أخرى مثل الاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب، وإجبار عشرات آلاف السكان على النزوح من بيوتهم.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.