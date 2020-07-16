برنامج ارتقاء بتعليم مكة يتوج المدارس المدارس المشاركة بجائزة ارتقاء للتميز

كرمت وحدة برنامج شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع ( ارتقاء) بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة المدارس المشاركة بالتصفيات التأهيلية في جائزة التميز ارتقاء على مستوى إدارة تعليم مكة المكرمة وقد فازت الثانوية السادسة والأبعون للمنافسة على مستوى المملكة بالجائزة ، نظمت الحفل عن بعد عبر برنامج زووم مديرة وحدة البرنامج بدرية الغامدي وذلك بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة لمياء بنت عبدالعزيز بشاوري وعدد من قيادات ومشرفات ومديرات ومنسقات برنامج الشراكة ارتقاء.

انطلق الاحتفال بكلمة من مساعدة المدير العام، أكدت فيها على ضرورة التواصل المستمر بين المدرسة والأسرة والمجتمع من خلال تفعيل مشاركة الأسرة في العملية التربوية والتعليمية ودورها في تعزيز القيم والهوية الوطنية تفعيل وذلك عن طريق إشراكهم في شراكة فاعلة في العملية التعليمية سواء في صنع القرارات في المجتمع المدرسي أو في تحويل اقتراحاتهم ومبادراتهم إلى برامج منفذة في المدارس للأسر وللطالبات، مبينة بأن تعليم مكة المكرمة يولي هذا الأمر اهتمامه من أجل بناء مستقبل وطني يسخر كافة طاقاته لأبنائه وبناته، داعية أن تكون الشراكة محققة لجودة العمل داخل المدرسة، مثمنةً جهود وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع “ارتقاء” ومكاتب التعليم والمداس والإدارات المعنية، متمنيةً أن يحقق هذا البرنامج نتائجه المرجوة.

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وأوضحت مديرة وحدة ارتقاء بدرية الغامدي بأنه قد تقدمت 83 مدرسة للجائزة وتم ترشيح 10 مدارس من مكاتب التعليم على مستوى الإدارة وهي: ثانوية أم سفيان بمكتب الكامل، ابتدائية ومتوسطة حراض بمكتب الشرق، المتوسطة العشرون والابتدائية السابعة والأربعون بعد المائة بمكتب الشمال، متوسطة أمامة بنت العاصي بمكتب غرب، المتوسطة التاسعة والثانوية الثامنة لتحفيظ القرآن بمكتب الجنوب، الثانوية السادسة والأربعون مكتب الوسط، ابتدائية الغزيات بمكتب الجموم، ابتدائية علا مكة الأهلية، ابتدائية تعليم الكبيرات الحادية عشر بإدارة التعليم المستمر ،ابتدائية بحره المجاهدين الرابعة .

وأكدت الغامدي بأن منذ انطلاقة الجائزة وقد شرعت الوحدة في عقد لجنة خاصة تشرف على الجائزة وعملت وفق دليل الجائزة الصادر من وزارة التعليم ، مبينة بأن تنفيذ الجائزة يأتي عبر عدة مراحل ويتم تحكيمها وفق معايير مقننة ومجودة ومحكمة يتم من خلالها الحكم بدقة على أفضل الممارسات لتفعيل هذه الشراكة في المدارس.

وفي الختام كرمت وحدة ارتقاء المدرسة الفائزة بالمركز الأول الثانوية السادسة والأربعون.