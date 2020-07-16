الأخضر يحافظ على مركزه في تصنيف الفيفا عن شهر يوليو

الأخضر، المنتخب الفلسطيني

حافظ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على احتلاله المركز الـ67 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” الذي أعلنه، اليوم الخميس، عن شهر يوليو الجاري دون أن يشهد أي تغيير مقارنة بالتصنيف السابق الصادر في 11 يونيو الماضي؛ لعدم إقامة مباريات دولية.

وجاء الأخضر في المركز السادس آسيويًّا والسادس أيضًا على المستوى العربي، بعد تونس (27) الجزائر (35) والمغرب (43) ومصر (51) قطر (55)، وذلك في ظل توقف المباريات الدولية والمباريات الخاصة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتلّ الأخضر المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بـ8 نقاط من الفوز على سنغافورة وأوزبكستان والتعادل مع فلسطين واليمن، فيما يتصدّر أوزبكستان المجموعة بـ9 نقاط من 5 مباريات.

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ويستأنف الأخضر مشواره في التصفيات الآسيوية بمواجهة نظيره اليمني؛ حيث كان من المقرَّر أن تقام المباراة يوم 26 أبريل الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب أزمة كورونا، على أن تعود المواجهات في أكتوبر المقبل.

وعلى الرغم من عودة العديد من بطولات الدوري في مختلف أنحاء العالم تدريجيًّا؛ ما زال فيروس كورونا المستجد عائقًا أمام تنظيم مباريات دولية؛ حيث واصل منتخب بلجيكا التربع على قمة التصنيف للمنتخبات العالمية، بينما جاء المنتخب الفرنسي في المركز الثاني، والمنتخب البرازيلي ثالثًا.

وجاء تصنيف المنتخبات العشرة الأولى على الشكل التالي:

1- بلجيكا، 2- فرنسا، 3- البرازيل، 4- إنكلترا، 5- أوروغواي، 6- كرواتيا، 7- البرتغال، 8- إسبانيا، 9- الأرجنتين، 10- كولومبيا.