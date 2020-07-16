القبض على شخص تورط في 25 قضية سلب باستخدام دراجة نارية في الدمام

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على شخص تورط في 25 قضية سلب باستخدام دراجة نارية بالدمام. وأوضح “سناب الداخلية” أن المتهم أقر في التحقيقات الأولية أنه شارك مع تشكيل عصابي ألقي القبض عليه سابقاً في عمليات سطو على 14 محلا تجاريا باستخدام سيارات مسروقة. وأكد أنه جارٍ العمل لإحالة المتهم إلى النيابة العامة.

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