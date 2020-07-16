قطر تسجل حالة وفاة و494 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الخميس تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 152 حالة وفاة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 494 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 105 ألاف و477 حالة.

كما أشارت إلى تسجيل 531 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 102 ألف و168 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 5803 اشخاص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس في البلاد إلى 430 ألفا و661 شخصا.