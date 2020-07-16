السيسي يقول مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد للأمن المصري والليبي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال يوم الخميس إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري والليبي.

وذكر البيان أيضا أن مشايخ القبائل الليبية الذين اجتمعوا مع السيسي في القاهرة أعربوا عن ”كامل تفويضهم للسيد الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية“.

وشيوخ القبائل متحالفون مع القائد العسكري خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).