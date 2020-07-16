السراج يبحث مع وزيرة الداخلية الايطالية مستجدات الأوضاع في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج صباح اليوم الخميس مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي مستجدات الأوضاع في ليبيا، وعددا من ملفات التعاون المشترك، أهمها ملف الأمن والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإتجار بالبشر والتهريب.
جاء ذلك في اجتماع عقد بمقر المجلس الرئاسي ضم مسؤولين من البلدين، عقب زيارة الوزيرة الإيطالية لطرابلس اليوم.
وبحسب المكتب الإعلامي للسراج ، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات التمهيدية لعودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، وكذلك استمرار مساهمة إيطاليا في عملية نزع الألغام بمحيط طرابلس، فضلا عن موضوع إغلاق المواقع النفطية الليبية.
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