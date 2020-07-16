الجزائر... فتح المجال أمام الشباب للتنقيب عن الذهب في الجنوب

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وأضاف أن الدولة ستقوم بشراء كميات الذهب في إطار قانوني من هذه التعاونيات، كما ستقوم بمرافقتهم وتكوينهم ومدّهم بالتكنولوجيات اللازمة.
يشار إلى أن عمليات التنقيب عن الذهب ظلت إلى غاية اليوم في إطار غير قانوني، وتعلن وزارة الدفاع باستمرار عن توقيف أشخاص أغلبهم من جنسيات إفريقية وحجز عتاد موجه للتنقيب.
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