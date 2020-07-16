شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة» يوضح أهم علامات الشفاء من فيروس كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، علامات الشفاء أو الخلو من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” بعد الإصابة به.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، إن أهم العلامات تتمثل في زوال الأعراض، ومرور فترة زمنية كافية بعد انتهائها، وتدعمها نتائج التقييمات السريرية والإكلينيكية أو الفحوص المخبرية.

وأكد أن القرار الأخير في مثل هذه الحالات يكون دائماً لدى الطبيب المعالج بعد تقييم الحالة.