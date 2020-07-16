السودان: إثيوبيا تنفي البدء في ملء سد النهضة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - سد النهضة

قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم الخميس إن إثيوبيا أبلغت الخرطوم "عدم صحة خبر شروع السلطات الإثيوبية في ملء سد النهضة".

وجاء في البيان أن القائم بالأعمال الإثيوبي أبلغ مسؤولا رفيعا في الخارجية السودانية بأن "سلطات بلاده لم تغلق بوابات سد النهضة ولم تحتجز المياه الداخلة. ولكن نسبة لأن هذا هو موسم الأمطار فإن المياه تجمعت بشكل طبيعي في بحيرة السد".

وكان وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي قال أمس الأربعاء في تصريحات بثها التلفزيون وأعطى مكتبه نسخة منها لرويترز إن "بناء السد وملء الخزان يسيران جنبا إلى جنب... ملء خزان السد لا يحتاج الانتظار لحين اكتمال بنائه".

غير أن البيان السوداني نقل عن المبعوث الإثيوبي قوله إن الوزير "لم يدل بالتصريحات المنسوبة إليه أمس عن بدء عملية ملء السد".

ونقل البيان عن المبعوث قوله إن أديس أبابا ملتزمة بمواصلة المحادثات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي مع السودان ومصر بشأن السد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، فشلت المحادثات في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول تنظيم تدفق المياه من السد.

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ويخشى السودان ومصر من أن يؤدي السد الذي تكلف أربعة مليارات دولار إلى نقص المياه.

وأجج المشروع القلق في القاهرة من تراجع إمدادات المياه الشحيحة أصلا من النيل، التي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة بشكل شبه كامل.

وتحصل مصر على نحو 90 في المئة من احتياجاتها المائية من النيل. والنيل الأزرق هو الرافد الأساسي لنهر النيل.

وقالت وزارة الخارجية المصرية أمس الأربعاء إن القاهرة طلبت إيضاحا رسميا عاجلا من إثيوبيا بشأن مدى صحة بدء ملء خزان سد النهضة.