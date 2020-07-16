اخبار الخليج

هولندا تطلق تطبيق تتبع "كورونا" سبتمبر المقبل

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هولندا تطلق تطبيق تتبع "" سبتمبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

هولندا تطلق تطبيق تتبع

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الهولندية، اليوم، إطلاق تطبيق لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى البلاد في سبتمبر المقبل.

 

وقالت الوزارة إن ما يسمى بتطبيق " كاشف فيروس كورونا" ما زال قيد الاختبار.

 

Advertisements

ويعتزم التطبيق تحذير الأصحاء إذا كان لديهم اتصال مع المصابين في الأيام الـ14 السابقة.

 

وقالت الوزارة إن استخدام الخدمة سيكون طوعياً ومجاناً، مضيفةً أنه لن يتم تخزين البيانات الشخصية.

 

ومن المقرر إجراء اختبارين على المستوى الإقليمي قبل إطلاق التطبيق في جميع أنحاء البلاد، ولا يزال يتعين على هيئة حماية البيانات الموافقة على هذه التكنولوجيا.

 

وكتب وزير الصحة هوجو دي جونج، في رسالة إلى البرلمان: "علينا أن نفعل كل شيء لمنع موجة ثانية من فيروس كورونا المميت".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هولندا تطلق تطبيق تتبع "كورونا" سبتمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا