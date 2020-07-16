شيخ من قبيلة ليبية: تأكدنا من مواقف مصر أننا لسنا وحدنا في مواجهة تركيا... فيديو

وأكد لاطيوش، خلال اجتماعه مع السيسي، في القاهرة، اليوم الخميس،
"تأكدنا من مواقف مصر أننا لسنا وحدنا في الساحة ولسنا وحدنا في مواجهة الأتراك".
وأضاف "نفوض السيسي والجيش المصري للدخول عندما تدعو الضرورة".
كما أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية عن كامل تفويضهم للسيسي والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية واتخاذ كافة الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة وذلك ترسيخا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.
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وأوضح الرئيس المصري أن "الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا".
ولكنه أشار إلى أن "مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أية تحركات تشكل تهديدا مباشرا قويا للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي".
وتابع "مصر تمتلك أقوى جيش في المنطقة وقارة أفريقيا، وقادرة على تغيير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم في ليبيا حال رغبت في ذلك"، موضحا "هذا الجيش رشيد لا يعتدي ولا يغزو وإذا أردنا اتخاذ إجراء سنلجأ للبرلمان المصري للموافقة".
وأكد أنه "عندما تدخل القوات المصرية ليبيا سيكون على رأسها شيوخ القبائل بالعلم الليبي".
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية تحت شعار "مصر وليبيا شعب واحد ومصير واحد".
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