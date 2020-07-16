سرقة مجوهرات من سيارة في وضح النهار بمدينة الرياض

ويظهر مقطع الفيديو اللصين وهما يحومان حول السيارة المتوقفة بعدما لاحظا وجود مقتنيات ثمينة فيها، قبل أن يبادر أحدهما بكسر زجاج أحد بابيها الخلفيين، وسرقة ما بداخلها والفرار من الموقع سريعاً.

هذا وألقت شرطة الرياض في وقت سابق القبض على تشكيل عصابي لتورطهم باقتحام منزل مقيم واحتجازه وأفراد أسرته بحي المنار في الرياض.