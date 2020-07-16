ويظهر مقطع الفيديو اللصين وهما يحومان حول السيارة المتوقفة بعدما لاحظا وجود مقتنيات ثمينة فيها، قبل أن يبادر أحدهما بكسر زجاج أحد بابيها الخلفيين، وسرقة ما بداخلها والفرار من الموقع سريعاً.
هذا وألقت شرطة الرياض في وقت سابق القبض على تشكيل عصابي لتورطهم باقتحام منزل مقيم واحتجازه وأفراد أسرته بحي المنار في الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر سرقة مجوهرات من سيارة في وضح النهار بمدينة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.