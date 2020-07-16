وأضافت الخارجية الأمريكية في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، أن "سياستها في ليبيا لم تتغير وأن واشنطن تعارض كل التدخلات".
وأشارت إلى أن "تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتعد الآن لهجوم على سرت".
وأكدت أنه "يجب احترام قرار حظر السلاح على ليبيا والعودة لمسار برلين".
يتبع...
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: طلبنا من الجميع في ليبيا ضرورة وقف تأجيج الصراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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