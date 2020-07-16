واشنطن: طلبنا من الجميع في ليبيا ضرورة وقف تأجيج الصراع

وأضافت الخارجية الأمريكية في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، أن "سياستها في ليبيا لم تتغير وأن واشنطن تعارض كل التدخلات".

وأشارت إلى أن "تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتعد الآن لهجوم على سرت".

وأكدت أنه "يجب احترام قرار حظر السلاح على ليبيا والعودة لمسار برلين".

يتبع...