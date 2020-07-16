الحريري يهاجم موقع رئاسة الحكومة اللبنانية

ولفت الحريري في دردشة مع الإعلاميين في بيت الوسط نقلتها مراسلة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إلى أن حركة اللواء عباس إبراهيم ضرورية، وقال: "نحن ضمن الجامعة العربية وهذه الدول ولا سيما دول الخليج وقفت مع لبنان واقتصاده، مثل السعودية والإمارات وقطر وغيرها، واليوم هناك تصعيد إقليمي غير مسبوق، ويجب أن نكون على تواصل معهم لنحصل على مساعدات منهم، هم قدموا كثيرا وعلى لبنان الآن أن يقدم إصلاحات".
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وتابع قائلاً: "ننتظر هبوط سعر الدولار وننتظر الحكومة. فلتقدم الحكومة شيئا منطقيا ونحن معه".
وأكد احترام كل القرارات الدولية المعنية، والناس طالبت بالحقيقة والعدالة وفي 7 أغسطس/ آب سيصدر حكم قرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الأسبق للحكومة رفيق الحريري وسيكون لي كلام حينها".
ورد الحريري على كلام رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل عن عودته الى رئاسة الحكومة قائلاً: "باسيل قال عن الكهرباء 24 على 24 وكذلك هو كلامه عن طريق الرجعة التي قصدني بها".
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