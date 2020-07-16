وزير الكهرباء المصري: الصناعة هي القاطرة الداعمة لاقتصاد البلاد

وقال شاكر، خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب، المخصص لمناقشة ملف المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد، إن الوزارة تعمل على دعم هذا الملف بكامل طاقاتها، "ونجحنا في تلبية المتطلبات الخاصة بالبنية الأساسية"، بحسب موقع "مصراوي".
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وأضاف "نريد الآن أن نبيع الطاقة وهي متاحة وجاهزين لتغذية الصناعات بالكهرباء، أما الصناعات التي تحتاج القدرات العالية تحتاج استعداد خاص بالمشروع حيث يتم تحديد القدرات المطلوبة ويتم إجراء المقايسة للتنفيذ".
وتابع شاكر:"لا مشكلة في توفير الطاقة حتى لو تم ذلك من خلال محطات متنقلة للتغذية بطريقة سريعة حتى يتم بناء المحطات الأساسية".
وأوضح أن "هناك تنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، أكدنا أننا مستعدين لأي حاجة تحتاجها الصناعة الوطنية".
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