تقرير أممى: عمال منشآت كأس العالم في قطر يتعرضون لتمييز وعنصرية ممنهجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم تقرير أممى، سيقدم لمجلس حقوق الإنسان هذا الأسبوع، قطر بالتمييز ضد العمال الأجانب، منوها بأن بعض عمال منشآت كأس العالم في قطر لا يتلقون أجورهم.
وذكر التقرير الذى أوردته قناة العربية: أن عمال منشآت كأس العالم في قطر يتعرضون لتمييز وعنصرية ممنهجة، مضيفا بأن عمال منشآت كأس العالم في قطر يعملون في ظروف غير آمنة.
واتهم التقرير قطر بتقييد تحركات عمال منشآت كأس العالم.
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