رئيس الوزراء الجزائرى يقرر استئناف عملية إجلاء مواطنيه العالقين بالخارج

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري اليوم الخميس تعليماته إلى وزراء الشؤون الخارجية، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والنقل والسياحة من أجل تعبئة الأسطول الجوي والبحري لمواصلة إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بالخارج، مع تجهيز الفنادق التي سيتم استخدامها خلال فترة الحجر الصحي الوقائي.

وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم إنه "في إطار مواصلة عملية إجلاء المواطنين العالقين بالخارج، أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمات إلى كل من وزير الشؤون الخارجية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير النقل ووزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي من أجل تعبئة الأسطول الجوي والبحري في الأيام القادمة، بالإضافة إلى المؤسسات الفندقية التي سيتم استخدامها في هذا الإطار لفترة الحجر الصحي الوقائي لـمدة 14 يوما المطبق على الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم".

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يذكر أن هذه العملية التي سيتم الشروع فيها ابتداء من الأسبوع القادم ستعطي الأسبقية في المقام الأول للعائلات العالقة، علاوة على الأشخاص الذين سافروا لتلقي العلاج والطلاب الجزائريين في الخارج.



وبحسب البيان فإن البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية ستعمل خلال كل أيام الأسبوع لتنظيم هذه العملية ومساعدة المواطنين المعنيين حتى عودتهم إلى البلاد.