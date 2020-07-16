شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، تسجيل 57 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً، بفيروس "كورونا" المستجد، 39 من المُقيمين المخالطين لوافدين، و18 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 2599 حالة.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه تم خلال الساعات الـ24 الماضية إجراء 4725 فحصا خاصاً بالفيروس، في ظل ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1485، وارتفاع عدد الوفيات إلى 40.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 2542 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) .