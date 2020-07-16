سفير السعودية لدى إثيوبيا يلتقى بوزيرة الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا، سامي بن جميل عبد الله، بوزيرة الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية، تسيون تكلو، في مكتبها بالعاصمة أديس أبابا. ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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