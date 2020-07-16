الرئيس الجزائرى يعين وزيرا منتدبا لإصلاح المستشفيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعيين إسماعيل مصباح وزيرا منتدبا (وزير دولة) لإصلاح المستشفيات. وذكر بيان للرئاسة الجزائرية اليوم : "عين اليوم الرئيس عبد المجيد تبون، بعد استشارة الوزير الأول (رئيس الوزراء)، إسماعيل مصباح وزيرا منتدبا لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مكلفا بإصلاح المستشفيات."

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