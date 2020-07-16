شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السودانى يستقبل سفيرة هولندا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل عمر قمر الدين إسماعيل، وزير الخارجية المكلف فى السودان، اليوم الخميس، بمكتبه سفيرة مملكة هولندا لدى السودان السيدة كارين بوڤن، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها بالبلاد.
وذكرت وكالة أنباء السودان "سونا"، أن السفيرة عبَّرت عن شكرها لما وجدته من تعاونٍ طيلة فترة خدمتها بالبلاد مشيدةً بتطور العلاقات بين البلدين متطرقةً لزيارة وزير التجارة والتعاون التنموي للسودان في فبراير الماضي، مؤكدةً أن التغيير الذي عقب ثورة ديسمبر كان نقطة بداية جديدة في مستوى العلاقات بين البلدين.
من جانبه أشاد الوزير، بمستوى العلاقات التاريخية بين البلدين وعبَّر عن شكره للدعم الذي تقدمه هولندا للسودان ومساهماتها لاعادة السودان الى مكانه الطبيعي بين دول العالم.
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