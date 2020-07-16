حكومة إقليم كردستان تقرر استئناف الرحلات الجوية بمطارات الإقليم الأسبوع المقبل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل في حكومة إقليم كردستان، أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية في مطارات الإقليم الأسبوع المقبل.

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ اليوم الخميس- إلى أن "القرار جاء استنادا لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ".

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وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في وقت سابق، إعادة فتح المطارات العراقية بدءا من الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري بشرط الالتزام بالتدابير الوقائية.

يذكر أن العراق كانت قد علقت الرحلات الجوية منذ 17 مارس الماضي ضمن الاجراءات الوقائية لتفشي فيروس "كورونا".