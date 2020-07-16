شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يدعو لالغاء ديون دول الساحل الافريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى إلى الغاء ديون دول الساحل الافريقى التي تضم بالاضافة إلى بلاده كلا من النيجر وتشاد وبوركينافاسو ومالى، وطالب الرئيس الغزواني خلال كلمة القاها اليوم الخميس لدى مشاركته في قمة الشراكة بين أوربا وافريقيا المنعقدة في بروكسيل وبثتها الاذاعة الموريتانية انه يدعو لالغاء ديون القارة الافريقية وخصوصا دول الساحل حتى تتفرغ لمواجهة التحديات الجمة ومن بينها الانعكاسات الكارثية لتفشي فيروس كورونا المستجد.



وأضاف: بصفتي الرئيس الدوري لمجموعة الخمس فى الساحل الافريقي أود أن أشير هنا إلى حجم التحديات التي تواجهها شبه منطقتنا والتي قررنا عبر منظمتنا الفتية ان نرفعها جماعيا َتضامنيا وتتلخص هذه التحديات في: - الأمن في مواجهة الإرهاب والجريمة العابرة، التنمية من أجل منح شعوبنا أسس حياة كريمة، ومحاربة الهجرة السرية بغية وضع حد لهذه المأساة التي يتعرض لها شبابنا ومن خلالها القوى المستقبلية في مجتمعنا.