شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن انتهاء العام الدراسى 2019-2020 وترحيل المنهج المتبقى إلى 2020-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي، اليوم الخميس، إنهاء العام الدراسي الحالي (2019 - 2020)، نتيجة تداعيات أزمة وباء فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، على أن يتم دمج المتبقي من منهج الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، مع الفصل الأول من العام المقبل (2020 - 2021)، والذي يبدأ يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر المقبل (عن بعد) بعد تعديل المنهج.

وأضاف الحربى - في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي، الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح - أنه تقرر أيضًا اعتماد نقل الطلبة في مراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط، إلى الصف الذي يليه، في حين تم اعتماد آلية نقل طلبة الصفين الـ10 والـ11 إلى الصف الذي يليه، على أن يحق لكل طالب ليس لديه درجة نتيجة الغياب، دخول اختبارات الدور الثاني.



وأوضح أنه فيما يتعلق بالمرحلة الثانوية، تقرر تعديل المعدل التراكمي للعام الدراسي الحالي فقط، وترحيل جزء منه إلى العام المقبل، ليصبح الصف ال11 (25%)، والصف ال12 (80%)، على أن يسمح لمن يرغب في تحسين المعدل، بإعادة السنة الدراسية، دون أن تحتسب من ضمن سنوات البقاء.

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وأشار الحربي إلى أنه فيما يتعلق بالصف ال12، فقد تم تحديد الفترة الزمنية المتبقية من الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي (2019 - 2020) بستة أسابيع، موضحا أنه تم تعديل المناهج بما يوافق الفترة الدراسية المستكملة، والمقرر عقدها في الفترة ما بين 9 أغسطس و 17 سبتمبر المقبلين؛ وذلك عبر التعليم الإلكتروني (عن بعد).



ولفت إلى أن تقييم المتعلمين سيكون أسبوعيا، عبر التفاعل والأنشطة والخبرات التعليمية والحضور على البوابة الإلكترونية، على أن يتم رفع تقارير في هذا الخصوص، مؤكدا عدم وجود اختبارات تحريرية مباشرة، على أن يطبق كل ما سبق على مدار التعليم العام، والخاص، ومدارس التربية الخاصة، التي تطبق منهج التعليم العالي.



وفيما يتعلق بالمرحلة الجامعية، أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي، استئناف المدة المتبقية من الفصل الجامعي الثاني للعام الحالي (2019 - 2020) في الفترة من 9 أغسطس إلى 6 أكتوبر المقبلين بنظام التعليم (عن بعد)، والفصل الصيفي في الفترة من 11 أكتوبر إلى 17 نوفمبر المقبلين.



وأضاف أن العام الجامعي المقبل (2020 - 2021) سينطلق في 29 نوفمبر 2020، ويستمر حتى 17 مارس 2021، على أن يبدأ الفصل الثاني في 28 مارس 2021، ويستمر حتى 13 يوليو من العام نفسه، والفصل الصيفي في الفترة من 1 أغسطس إلى 21 سبتمبر 2021.