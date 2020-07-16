شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن الوطنى العراقى يبحث مع القائم بالأعمال الامريكى انسحاب قوات بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث مستشار الامن الوطني قاسم الأعرجى،اليوم الخميس، مع القائم بالأعمال الامريكي ، وقائد قوات التحالف الدولي مستجدات الانسحاب الامريكي من العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن المكتب الاعلامي للمستشارية بيانه، الذي جاء فيه ان" الاعرجي استقبل القائم بالأعمال الامريكي وقائد قوات التحالف الدولي،وجرى مناقشة جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها العلاقات العراقية الأمريكية واهميتها، فضلا عن أهمية التعاون والتنسيق لتقديم الدعم للعراق".

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وأضاف البيان، أن" المجتمعين استعرضوا مستجدات انسحاب القوات الامريكية مِن العراق، وماتحقق منها ،فيما شددوا على ضرورة أن تكون العلاقات مع الولايات المتحدة بجوانبها المدنية في جوانب ومجالات متعددة داعمة للعراق".