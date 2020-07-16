شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عمانى: انخفاض نسبة الزواج فى السلطنة 9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت نسبة الزواج فى سلطنة عمان بنسبة 9%، وبحسب خلفان بن سالم البوسعيدي رئيس قسم التنمية الأسرية بدائرة التنمية الاجتماعية فى ولاية بركاءالعمانية، انخفاض وثائق الزواج في السلطنة للعام 2019 بنسبة 9٪؜ .

ونقلت صحيفة الشبيبة العمانية، تصريحات البوسعيدي، الذى أوضح أن الأسباب التي حالت إلى انخفاض الزواج، هي عدم توفر فرص عمل للشباب وهي المشكلة الاقتصادية الأبرز في المجتمع عوضًا عن غلاء المهور .

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وأضاف أن انخفاض عقود الزواج ليس فقط على مستوى السلطنة، بل على مستوى الخليج والوطن العربي.وأكد أن الزواج قرار يتشارك فيه القلب و العقل سواء و لا يمكن ترجيح العاطفة فقط لأنها قد تزول في أي لحظة .

وأشار إلى أن الزواج لم يعد كسابق عهده، وأضاف على أن الزواج رباط مقدس و على الشاب أن يستعد له أيما استعداد.

وقال البوسعيدي : لدي دراسات تؤكد أن الزواج يسهم في رفع المستوى التحصيلي لدى الطلبة إن كانوا متزوجين ، وحتى على مستوى الوظيفة والمادة.. واستدل بذلك على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم :" التمسوا الغنى بالنكاح".