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فلسطين تنفى تمديد الإغلاق 14 يوماً إضافياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الصحة الفلسطينية، رفعها توصيات إلى رئاسة الوزراء بتمديد الإغلاق 14 يوماً إضافياً، ضمن إجراءات مكافحة فيروس .

وأضافت الوزارة- في بيان، نشرته وكالة انباء فلسطين/وفا/اليوم الخميس-أن لجنة الوبائيات تعقد اجتماعات دورية لتقييم الوضع الوبائي في فلسطين، علماَ أن اللجنة اجتمعت السبت الماضي ورفعت توصياتها للجنة الطوارئ العليا، ولم تجتمع بعد ذلك. 

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وطالبت الوزارة الجمهور ووسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عدم تداول أي أخبار على لسان الوزارة دون التأكد من مصدرها وصحتها


في سياق أخر، أعلنت وزارة صحة فلسطين ، وفاة مواطنين (61 و63 عاماً) من دير الحطب بنابلس ومدينة الخليل، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا ، لتبلغ حصيلة الوفيات بالفيروس في فلسطين ارتفعت إلى 52 وفاة.

 

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