شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تنفى تمديد الإغلاق 14 يوماً إضافياً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الصحة الفلسطينية، رفعها توصيات إلى رئاسة الوزراء بتمديد الإغلاق 14 يوماً إضافياً، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وأضافت الوزارة- في بيان، نشرته وكالة انباء فلسطين/وفا/اليوم الخميس-أن لجنة الوبائيات تعقد اجتماعات دورية لتقييم الوضع الوبائي في فلسطين، علماَ أن اللجنة اجتمعت السبت الماضي ورفعت توصياتها للجنة الطوارئ العليا، ولم تجتمع بعد ذلك.
وطالبت الوزارة الجمهور ووسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عدم تداول أي أخبار على لسان الوزارة دون التأكد من مصدرها وصحتها
في سياق أخر، أعلنت وزارة صحة فلسطين ، وفاة مواطنين (61 و63 عاماً) من دير الحطب بنابلس ومدينة الخليل، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا ، لتبلغ حصيلة الوفيات بالفيروس في فلسطين ارتفعت إلى 52 وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين تنفى تمديد الإغلاق 14 يوماً إضافياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.