الرئيس الجزائرى يعين مستشارًا له للحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعيين نزيه برمضان مستشارًا لدى رئيس الجمهورية مكلفًا بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم "وقع الرئيس عبد المجيد تبون، مرسومًا يتضمن تعيين السيد نزيه برمضان مستشارًا لدى رئيس الجمهورية مكلفًا بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج".

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