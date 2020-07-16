المغرب يلزم وزراءه بالسياحة الداخلية جراء كورونا

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

أصدرت الحكومة المغربية، الخميس، قرارا يلزم الوزراء والمسؤولين بقضاء الصيف في البلاد، لتشجيع السياحة الداخلية.

وصدر القرار عن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني؛ بسبب الأزمة التي ضربت قطاع السياحة جراء تداعيات فيروس كورونا.

ودعا العثماني، الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى دعم السياحة الداخلية، معتبرا أن القطاع يشهد حاليا توقفا شبه كامل، ما أثر على الشركات العاملة فيه.

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وأوضح أن النشاط السياحي سيعود بشكل تدريجي، على أساس الاعتماد على السوق الداخلية.

وحتى صباح الخميس، بلغ إجمالي إصابات كورونا 16 ألفا و424، بينها 260 وفاة و13 ألفا و896 حالة تعاف، بحسب بيان لوزارة الصحة المغربية.

وأعلنت السلطات المغربية في 20 مارس/ آذار الماضي، الطوارئ الصحية لمدة شهر، وتقييد الحركة في البلاد لـ"إبقاء كورونا تحت السيطرة"، ثم تم تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد 4 مرات متتالية إلى غاية 10 أغسطس/ آب المقبل.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى عصر الخميس، 13 مليونا و797 ألفا، توفي منهم أكثر من 588 ألفا، وتعافى ما يزيد على 8 ملايين و193 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.